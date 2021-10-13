Уголовная ответственность грозит пансионатам Иркутской области, работающим без лицензии

Прокуратурой города Иркутска совместно с районными прокуратурами, МЧС и полицией провела комплексные проверки частных пансионатов, где круглосуточно находятся инвалиды и пожилые люди. Во время рейдов были выявлены нарушения, которые могут быть чреваты уголовной ответственностью, сообщает надзорный орган.

«Установлены нарушения требований пожарной безопасности, хранения лекарственных препаратов, санитарно-эпидемиологических правил и норм. Кроме того, в двух из проверенных организаций вскрыты факты оказания постояльцам медицинских услуг в отсутствие соответствующей лицензии на осуществление такой деятельности», – говорится в сообщении.

Как раз за эти нарушения и предусматривается уголовная ответственность. Решение о возбуждении дел примет региональное управление СКР, которое проведет собственное расследование.

Проверка продолжается.