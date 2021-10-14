Альфа-Банк получил инвестиционный рейтинг от S&P

Альфа-Банк получил инвестиционный рейтинг от международного агентства S&P Global Ratings. Рейтинг этой категории присваивается самым надежным организациям.

На текущий момент ни у одного частного российского банка нет международного инвестиционного рейтинга. А у Альфа-Банка их уже два: ранее в апреле он получил аналогичную оценку от Fitch.

При этом S&P оценивает кредитоспособность Альфа-Банка на уровне страны («ВВВ-»). Это наивысший уровень для банка из России.

По мнению рейтингового агентства, Альфа-Банк из года в год достигает сильных финансовых результатов и успешно справляется с кризисами. А сбалансированная система управления рисками позволяет ему сохранять высокое качество активов.

«Альфа-Банк остается самым крупным, устойчивым и эффективным частным российским банком. И продолжает динамичный рост. Так, в первом полугодии 2021 мы поставили рекорд по прибыли — $905 млн. Доходность на капитал (ROЕ) составила около 20%, операционная эффективность (cost to income ratio) — около 37%», — прокомментировал заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

Прогноз по рейтингу Альфа-Банка «Стабильный».

Также S&P повысил рейтинг холдинговой компании ABH Financial Holdings на две ступени до «BB+/B», прогноз «Стабильный».