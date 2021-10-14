S&P подтвердило высокий кредитный рейтинг ПСБ на уровне BB, пересмотрев прогноз на позитивный

Рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг кредитоспособности ПСБ на уровне BB, присвоив позитивный прогноз, а также повысило на одну ступень рейтинг собственной кредитоспособности до уровня «b+».

Пересмотр прогноза на позитивный отражает достижения обновленной бизнес-модели банка и успешную реализацию стратегических целей ПСБ по одновременному развитию бизнеса в гражданском направлении и секторе ОПК. Кроме того, агентство отмечает рост рыночной доли ПСБ и способность банка удерживать стоимость фондирования с учетом роста объемов бизнеса.

Рейтинг ПСБ может быть пересмотрен в сторону повышения в течение следующих 12-18 месяцев.

«ПСБ, являясь опорным финансово-кредитным институтом для ОПК, остается универсальным банком и укрепляет свои позиции на рынке в различных сегментах. Так, доля ПСБ в розничном кредитовании выросла в 1,8 раза, а доля кредитования юридических лиц – в 1,6 раза за последние два года. Рост доходности на капитал за этот период увеличился почти двукратно, что, в том числе, сказалось на улучшении прогноза S&P», — прокомментировала главный финансовый директор ПСБ Татьяна Наумлинская.