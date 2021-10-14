Противогололедную обработку провели на дорогах Иркутска

16 единиц техники использовали 120 тонн песко-соляной смеси, рассказали SIA.RU в мэрии.

– Особое внимание уделяется местам с наибольшей проходимостью и вблизи социальных учреждений. Напоминаю водителям, что с наступлением нулевых температур необходимо заменить летнюю резину на зимнюю. Это существенно повышает устойчивость автомобиля и безопасность поездок, – отметил директор предприятия Сергей Чертков.

Напомним, на содержании МУП «ИркутскАвтодор» находится около 900 километров дорог Иркутска с примыкающей к ним тротуарной сетью.