Ремонт дороги Баяндай – Еланцы – Хужир находится на завершающей стадии

Специалисты подрядной организации приводят в нормативное состояние 6,55 километров на участке с 75 по 82 километры от села Еланцы до поворота на деревню Хурай-Нур, рассказали SIA.RU в администрации области.

Работы на этом участке были начаты в середине апреля. Специалисты установили водопропускные трубы, восстановили земельное полотно, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, сделали автобусные остановки. В ближайшее время проведут устройство обочин, нанесут разметку, установят дорожные знаки.

Общая стоимость работ составляет 133 млн рублей.

Сдать участок дороги в эксплуатацию подрядная организация должна к началу ноября.