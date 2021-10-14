Койки для больных коронавирусом в реанимациях Братска закончились

Заместитель мэра Братска Иркутской области по социальным вопросам Марина Зубакова заявила, что в реанимационных отделениях города закончились места для больных коронавирусом, пишет «Братская студия телевидения».

«В больницах лежат 695 человек. Свободных коек в реанимациях нет. Также задействованы все аппараты ИВЛ. Ситуация осложняется тяжелым течением заболевания и вытекающими последствиями», – говорится в сообщении.

По информации Зубковой, ежедневно от коронавируса в Братске умирают 4-7 человек. За последние сутки скончались сразу 11. Это свидетельствует о том, по ее мнению, что люди сами запускают свою болезнь.

В настоящее время всего в городе развернуто 823 койки для лечения больных COVID-19, из них 128 – в резерве.