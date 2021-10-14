Усть-Кутский института водного транспорта планируют модернизировать в 2024 году

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации Захарием Джиоевым предложил модернизировать Усть-Кутский института водного транспорта, работы, предварительно, запланированы на 2024 год.

«Отдельно обсудили модернизацию Усть-Кутского института водного транспорта. Ранее – осетровское речное училище. Это настоящая кузница кадров для флота на реке Лена. Был в институте в августе. Лично убедился, что аудитории и местный стадион нуждаются в обновлении. Предварительно договорились, что их модернизацию поставят в план на 2024 год», – рассказал Кобзев.

Известно, что только собственник вуза имеет право проводить ремонтные работы. Учредителем института является Федеральное агентство морского и речного транспорта.