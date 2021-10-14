ПСБ: Оценки МЭА и ОПЕК снова разошлись

ОПЕК в ежемесячном отчете понизил оценку роста спроса на нефть на текущий год, на 2022 год оставил без изменений, а МЭА – напротив – увеличила, впервые за долгое время, прогнозы и на этот год, и на следующий, отмечают аналитики ПСБ:

– В ежемесячном октябрьском обзоре ОПЕК понизил оценку роста спроса на нефть в 2021 году до 5,8 млн барр./день по сравнению с предыдущей в 5,96 млн барр./день. Причиной для корректировки стал более низкий, чем ожидалось, факт за первые 3 квартала 2021 г. ОПЕК прогнозирует, что мировой спрос на нефть в этом году составит 96,6 млн барр./день, а в 2022 г. - 100,8 млн барр./день. Прогноз базируется на ожиданиях экономического роста в ключевых странах-потребителях сырья и более эффективных мер борьбы с пандемией.

МЭА, напротив, сообщило в обновленном прогнозе, что впервые за долгое время повышает оценку роста спроса на нефть и на этот год, и на следующий, мотивируя это набирающим обороты энергетическим кризисом. Согласно новым прогнозам, мировой спрос вырастет на 5,5 млн барр./день в 2021 году - до 96,3 млн барр./день и на 3,3 млн барр./день в 2022 году, составив 99,6 млн барр./день, что примерно соответствует допандемийным уровням.

Мы не разделяем оптимизм ОПЕК относительно темпов роста мировой экономики в следующем году, так как наоборот видим риски притормаживания из-за аномально высоких цен на сырье и разгоняющейся инфляции. Что касается влияния энергокризиса, то мы оцениваем его пока как фактор поддержки на квартал, не более. По нашим оценкам, в 4 кв. 2021 г. профицит спроса на этом фоне составит порядка 1 млн барр./день, тогда как начиная с 1 кв. 2022 г. ждем постепенного перехода рынка сначала к балансу, а затем к профициту предложения. Рост мирового спроса на нефть в 2021 г. прогнозируем на уровне 5,05 млн барр./день, до 95,9 млн барр./день, а в 2022 г. – на уровне 3,5 млн барр./день, до 99,3 млн барр./день.