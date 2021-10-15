Банк «Приморье» представил полезные скидки по картам «Мир» на товары для красоты и здоровья

Банк «Приморье» представляет совместную акцию платежной системы «Мир» и маркет-плейса iHerb на покупку товаров для красоты и здоровья на iHerb со скидкой 15%.

Чтобы принять участие в акции, необходимо:

Оформить карту «Мир» в Банке «Приморье»;

Сделать заказ на сайте или в мобильном приложение iHerb на сумму от 4 600 рублей;

Указать промокод MIR15 в специальном поле при оформлении заказа;

Оплатить заказ картой «Мир» — сумма скидки будет рассчитана автоматически.

Акция действует с 14 октября до 14 ноября 2021 года.

Заказать карту «Мир» можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86. При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности. Подробную информацию можно узнать на сайте Банка «Приморье».