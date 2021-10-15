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Банк «Приморье» представил полезные скидки по картам «Мир» на товары для красоты и здоровья

Банк «Приморье» представляет совместную акцию платежной системы «Мир» и маркет-плейса iHerb на покупку товаров для красоты и здоровья на iHerb со скидкой 15%.

Чтобы принять участие в акции, необходимо:

  • Оформить карту «Мир» в Банке «Приморье»;
  • Сделать заказ на сайте или в мобильном приложение iHerb на сумму от 4 600 рублей;
  • Указать промокод MIR15 в специальном поле при оформлении заказа;
  • Оплатить заказ картой «Мир» — сумма скидки будет рассчитана автоматически.

Акция действует с 14 октября до 14 ноября 2021 года.

Заказать карту «Мир» можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86. При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности. Подробную информацию можно узнать на сайте Банка «Приморье».

Для получения скидки 15% необходимо совершить покупку на сайте ru.iherb.com или в приложении iHerb на сумму от 4 600 рублей, ввести промокод MIR15, оплатить покупку картой «Мир». Срок проведения акции с 14.10.2021 по 14.11.2021 гг. Имеются исключения по использованию промокода. Информацию об организаторе акции и правилах ее проведения уточняйте на сайте privetmir.ru Cardholder Name — имя держателя карты; valid thru — срок действия карты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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