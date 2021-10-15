Банк «Приморье» представил полезные скидки по картам «Мир» на товары для красоты и здоровья

Банк «Приморье» представляет совместную акцию платежной системы «Мир» и
Чтобы принять участие в акции, необходимо:
- Оформить карту «Мир» в Банке «Приморье»;
- Сделать заказ на сайте или в мобильном приложение iHerb на сумму от 4 600 рублей;
- Указать промокод MIR15 в специальном поле при оформлении заказа;
- Оплатить заказ картой «Мир» — сумма скидки будет рассчитана автоматически.
Акция действует с 14 октября до 14 ноября 2021 года.
Заказать карту «Мир» можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов
Для получения скидки 15% необходимо совершить покупку на сайте ru.iherb.com или в приложении iHerb на сумму от 4 600 рублей, ввести промокод MIR15, оплатить покупку картой «Мир». Срок проведения акции с