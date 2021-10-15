Банк «Солидарность» приступили к выпуску карты жителя Самарской области.

Банк «Солидарность» совместно с ГБУ СО «Цифровой регион» приступили к выпуску карты жителя Самарской области.

Карта жителя Самарской области объединяет в себе возможность оплаты покупок и проезда в общественном транспорте. Карта дает возможность получать скидки и пользоваться выгодными предложениями у партнеров программы лояльности по карте жителя*, а также в программе для держателей карт «МИР» - «Привет, МИР!». **

Для владельцев карт банк «Солидарность» разработал специальный тариф, в рамках которого начисляется 5% годовых на остаток***, а также запущена акция с возможностью единоразового получения выплаты в размере 300 рублей в период проведения акции****

До 31 декабря 2021 года в общественном транспорте Самары, Тольятти, Сызрани и Жигулевска проезд по карте жителя будет дешевле на 8 рублей. Скидка действует в общественном транспорте, оборудованном терминалами для бесконтактной оплаты проезда, в том числе в автобусах, трамваях, троллейбусах, а также в метрополитене г. Самары. Для оплаты со скидкой необходимо приложить «Карту жителя Самарской области» или бесконтактную карту «Мир» к валидатору и сумма поездки спишется сразу со скидкой 8 рублей.*

Выпуск, обслуживание и sms-информирование осуществляется бесплатно.

При согласии клиента, на карту жителя может начисляться пенсия и иные выплаты.

Для получения карты необходимо обратиться в любой офис Банка, расположенный на территории Самары и Самарской области с паспортом, СНИЛС, полисом ОМС. Оформить карту возможно при достижении 18 летнего возраста.