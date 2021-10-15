Банк «Солидарность» приступили к выпуску карты жителя Самарской области.

Банк «Солидарность» совместно с ГБУ СО «Цифровой регион» приступили к выпуску карты жителя Самарской области.
Карта жителя Самарской области объединяет в себе возможность оплаты покупок и проезда в общественном транспорте. Карта дает возможность получать скидки и пользоваться выгодными предложениями у партнеров программы лояльности по карте жителя*, а также в программе для держателей карт «МИР» - «Привет, МИР!». **
Для владельцев карт банк «Солидарность» разработал специальный тариф, в рамках которого начисляется 5% годовых на остаток***, а также запущена акция с возможностью единоразового получения выплаты в размере 300 рублей в период проведения акции****
До 31 декабря 2021 года в общественном транспорте Самары, Тольятти, Сызрани и Жигулевска проезд по карте жителя будет дешевле на 8 рублей. Скидка действует в общественном транспорте, оборудованном терминалами для бесконтактной оплаты проезда, в том числе в автобусах, трамваях, троллейбусах, а также в метрополитене г. Самары. Для оплаты со скидкой необходимо приложить «Карту жителя Самарской области» или бесконтактную карту «Мир» к валидатору и сумма поездки спишется сразу со скидкой 8 рублей.*
Выпуск, обслуживание и sms-информирование осуществляется бесплатно.
При согласии клиента, на карту жителя может начисляться пенсия и иные выплаты.
Для получения карты необходимо обратиться в любой офис Банка, расположенный на территории Самары и Самарской области с паспортом, СНИЛС, полисом ОМС. Оформить карту возможно при достижении 18 летнего возраста.
* Ознакомиться со всеми со полным перечнем партнеров возможно на сайте https://card.samregion.ru/#/ в разделе «Акции и скидки»
** Для ознакомления с полными условиями и получения привилегий по карте необходимо зарегистрировать ее на https://privetmir.ru/.
*** Проценты начисляются на остаток в размере 5% годовых на сумму от 10000 руб. до 300000 руб.
**** 300 рублей начисляются единоразово клиентам ,оформившим карту жителя Самарской области в период с 01.10.2021г.-31.12.2021г. (включительно) за покупки в торгово-сервисных предприятиях на общую сумму не менее 3000 (трех тысяч) рублей в период с 06.10.2021-31.01.2022 г. (включительно). Период начисления - не позднее 15 февраля 2022 года (включительно) по факту выполнения условий акции.