Причалы на Байкале могут модернизировать

С таким предложением обратился глава региона Игорь Кобзев к замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Захарию Джиоеву.

14 октября на встрече они обсудили реконструкцию причальных сооружений порта «Байкал» в Слюдянском районе и грузопассажирского причала «Рогатка» в посёлке Листвянка Иркутского района. Эти объекты находятся в собственности Росимущества. Они могут быть включены в подпрограмму «Морской и речной транспорт» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Также темой встречи стало состояние крупнейшей образовательной организации Усть-Кута – института водного транспорта, который является филиалом Сибирского государственного университета водного транспорта. Учредителем ВУЗа является Федеральное агентство морского и речного транспорта.

– Я побывал в этом институте в августе. Там работает прекрасный коллектив, создана сильная учебная база. Больше половины выпускников работают на флоте на реке Лена. Они обеспечивают северный завоз, пассажирские перевозки. Учебное заведение нуждается в капитальном ремонте. Провести его может только собственник ВУЗа. Прошу вас рассмотреть этот вопрос, – сказал Игорь Кобзев.

Захарий Джиоев сообщил, что федеральное ведомство рассмотрит вопрос проведения модернизации учебных классов и создание спортивного объекта в 2024 году.

Также Захарий Джиоев сообщил, что намерен приехать в Иркутскую область и познакомиться с ситуацией на месте.