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Делегация послов Евросоюза приехала в Иркутскую область

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Приангарье развивает торгово-экономические отношения практически со всеми странами ЕС, рассказали SIA.RU в администрации области.

Традиционно доля стран Европы составляет 10-15% от общего объема товарооборота области – более одного миллиарда долларов США ежегодно. Экспортные поставки Иркутской области в страны ЕС в 2020 году превысили 816 млн долларов США, импорт из стран Европейского союза в регион достиг 316 млн долларов США.

Представители посольств стран ЕС в РФ на встрече подняли темы изменения климата, состояния окружающей среды, переработки отходов, устойчивого развития и экономики замкнутого цикла.

Глава Представительства Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Эдерер предложил рассмотреть возможности сотрудничества в рамках так называемых «зеленых технологий».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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