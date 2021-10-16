Задержаны организаторы нелегального пансионата «Доброта», где умер человек в Приангарье

Следственное управление СКР по Иркутской области сообщило о задержании трех организаторов нелегального пансионата «Доброта» – 39-летней женщины, ее супруга и их 21-летней дочери. Известно, что в этом заведении скончался человек от неквалифицированной помощи.

Предварительно установлено, что члены семьи создали пансионат, где ухаживали за престарелыми людьми и инвалидами. При этом у персонала не было медицинского образования, у организации – соответствующей лицензии.

«Следствием установлено, что в марте текущего года в пансионате скончалась женщина. Причиной её смерти стало отравление психотропными лекарственными препаратами», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека», санкции которой предусматривают до 6 лет лишения свободы.

Женщину поместили под домашний арест, остальных – под стражу. Расследование продолжается.