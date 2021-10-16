Новую больницу почти за 1 млрд рублей начнут строить в Алзамае в 2023 году

Правительство Иркутской области заявило о планах построить новую больницу в городе Алзамае Нижнеудинского района, возведения объекта начнут в 2023 году, на работы потребуется 900 млн рублей.

«Сейчас идет выполнение проектных и изыскательных работ для нового здания, ориентировочный срок готовности проекта больницы – июль 2022-го», – говорится в сообщении.

В составе новой городской больницы проектом предусмотрены круглосуточный стационар на 52 койки, 10 коек дневного стационара, поликлиника, рассчитанная на 80 посещений в смену, и детская поликлиника на 50 посещений. Завершить строительство медучреждения планируют в 2025 году.