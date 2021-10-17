Более 80 млн рублей отдали мошенникам жители Братска с начала года

Полиция установила, что жители города Братска Иркутской области отдали мошенникам с начала года более 80 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Так накануне 35-летнему мужчине позвонила неизвестная женщина, которая представилась брокером, и предложила ему работу на бирже. Братчанина привлекла обещанная высокая доходность от инвестиций, потому он перевел на счет мошенников более 2,5 млн рублей.

«Каждое из этих преступлений могло быть предотвращено, если бы пострадавшие соблюдали простые правила финансовой безопасности», – отмечают правоохранители.