Школьники в Ангарске курили вейп во время урока

Четверо старшеклассников в городе Ангарске Иркутской области курили вейп непосредственно во время урока в школе, сообщает мэрия.

Инцидент произошел накануне. По факту произошежшего проводится разбирательство. Нарушителей и их родителей вызвали на заседание Комиссии по делам несовершеннолетних. За курение в общественном месте предусмотрен административный штраф.

«Курение вейпов среди подростков становится все популярнее. Причем есть факты, когда детям эти устройства, считая безобидными, покупают родители. Но это также опасно для здоровья, как и сигареты или алкоголь. В Америке в 2019 году появился даже такой термин – «болезнь вейперов». Это повреждение легких, симптомы схожи с признаками пневмонии. Погибли десятки человек», – прокомментировал случившееся руководитель фонда «Город без наркотиков» Андрей Болгов.