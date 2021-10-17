Иркутск и Новосибирск станут базовыми площадками для подготовки керлингистов к Олимпиаде

Экспертный совет Министерства спорта РФ поддержал план подготовки российских керлингистов к Олимпийским играм 2022 года, согласно которому Иркутск и Новосибирск станут базовыми местами для подготовки спортсменов к пекинским состязаниям, пишет ТАСС.

«Мы получили определенные замечания по нашей деятельности и обсуждали план подготовки к Пекину. В Минспорте нас внимательно выслушали, и мы получили полную поддержку и одобрение нашей подготовки. Мы получили рекомендации, отчитались о планах, что нам необходимо еще купить для подготовки. Сообщили, что базовыми местами будут Новосибирск и Иркутск, а паралимпийцы, вероятно, будут готовиться в Хабаровске, и в этом направлении мы договорились с Минспортом и Олимпийским комитетом России, что будем совместно продвигать наш план», – сказал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Медальный план федерацией пока не утвержден, его планируют составить позже и предоставить министерству.