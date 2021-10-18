Благоустройство парка и набережной реки Застрянки заканчивается в Нижнеудинске

На реализацию проекта выделили премию из федерального бюджета в 70 млн рублей. Готовность объекта составляет 88%, рассказали SIA.RU в администрации Иркутской области.

Территория состоит из двух площадок: центральной и малой. В парке оборудованы амфитеатр, зоны активного и спокойного отдыха, прогулочные, беговые и велосипедные аллеи и дорожки, детские площадки, зоны пикника. Особый элемент проекта – вантовый мост, соединяющий парк с островом Междуречье, который является историческим центром города.

Общая стоимость проекта составила 374,9 млн рублей, из них более 242 млн рублей – средства областного бюджета.

Завершить благоустройство территории планируется до 1 ноября этого года. Ожидается, что здесь будут проводить до 30 мероприятий в год, которые посетят около 15 тысяч жителей и гостей города.