Курбатовские бани в Иркутске реконструировали на 80%

Объект сдадут к концу 2022 года.

Комплекс возводят заново, его исторический облик сохранится, фасады в морском стиле – именно они являются предметом охраны культурного наследия – будут воссозданы. Сохранят не только внешний вид объекта, но и его назначение. Банный комплекс будет доступен для всех желающих, в его состав войдут русская, финская, турецкая бани и бассейн длиной 25 метров.

По предварительным оценкам стоимость работ составит 1,3 млрд рублей.

Как рассказали SIA.RU, проект создаст около 300 рабочих мест, а дополнительные налоговые отчисления в бюджет Иркутска превысят 100 млн руб. в год.

Напомним, в 2016 году Агентство развития памятников Иркутск (АРПИ) объявило аукцион по продаже объекта культурного наследия. Новым владельцем памятника стало ООО Прибайкалье, входящее в состав En+ Group.

Реконструкцией бань инвестор решил не ограничиваться: проект предусматривает благоустройство прилегающей к Курбатовским баням территории с возможностью создания привлекательной среды исторической части города.