Жители Иркутской области не боятся, что их уволят в ближайшее время

Служба исследований hh.ru проанализировала текущие настроения соискателей, живущих в Сибири и Иркутской области (исследование есть у SIA.RU). Выяснилось, что второй квартал подряд они стабильно держатся на позитивном уровне, и даже чуть лучше, чем у других россиян. При этом, по итогам третьего квартала в области увеличилось количество сотрудников, которые испытывают угрозу увольнения.

Из графика по итогам 3 квартала видно, что настроения сибирских соискателей активнее выходят из прошлогоднего кризиса, и в принципе кандидаты чувствуют себя на рынке труда более уверенно. Наиболее стабильно ощущают себя соискатели спортивной сферы и индустрии красоты, а также сотрудники продаж.

Жители Сибири сегодня, как правило, не страшатся увольнения с текущего места работы – индекс стабильности на текущем месте трудоустройства по сравнению со 2 кварталом этого года вырос и составляет +0,41 пунктов. Что в целом соотносится с данными по стране, хотя все же хуже, чем у жителей Приволжского федерального округа +0,48 и Уральского ФО +0,47. «В этот раз меньше других опасаются сокращений представители сотрудники из сферы искусства, развлечения и масс-медиа. Представители сферы закупок, а также инсталляции и сервиса наиболее опасаются сокращений», – отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

В целом угрозу увольнения сегодня испытывают до 21% соискателей из Иркутской области, что на 2% больше, чем во втором квартале. Еще около 73% считают, что на данный момент риска увольнения работодателем у них нет. Для сравнения: по стране в целом увольнения опасаются 20% респондентов, не опасаются – 71%. Среди других регионов Сибири наиболее стабильно ощущают себя омичи – 10 место в рейтинге РФ по уверенности на текущей работе, а наибольшую тревогу по поводу увольнения испытывают жители Красноярского края.