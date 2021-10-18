Азиатско-Тихоокеанский банк признан лучшим региональным банком и получил премию им. П.А. Столыпина

14 октября 2021 года в Москве состоялась церемония награждения лауреатов Международной премии в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина. Азиатско-Тихоокеанский банк стал победителем в номинации «Лучший региональный банк».

Диплом лауреата премии получил председатель правления АТБ Алексей Коровин.

«АТБ прошел длинный путь, в течение которого расширялась филиальная сеть и активно росла клиентская база банка. За годы работы на Востоке России мы заслужили доверие сотен тысяч клиентов, стали узнаваемым банком в регионах присутствия. Мне очень приятно получить эту премию, ведь это заслуга всех моих коллег - от Москвы до Камчатки!», - поделился Алексей Коровин.

АТБ - один из крупнейших банков Дальнего Востока и Сибири с мультирегиональной сетью. Работает на российском рынке 29 лет. По показателям своей работы АТБ уверенно входит в ТОП-50 наиболее успешных кредитных учреждений Российской Федерации. Банк имеет сбалансированную универсальную бизнес-модель и предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Банк также занимает активную социальную позицию и регулярно направляет средства на развитие социально значимых инициатив.

Премия в области экономики и финансов им. П.А. Столыпина была учреждена в 2004 году журналом «Банковское дело» при поддержке Комиссии по банкам и банковской деятельности РСПП, Ассоциации региональных банков России и Ассоциации российских банков. Премия вручается финансовым организациям, топ-менеджерам и предприятиям за вклад в развитие экономики и финансового сектора Российской Федерации.