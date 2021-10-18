Соглашение с Индией о поставках коксующегося угля обеспечит России до $7 млрд ежегодной экспортной выручки

Минэнерго России и министерство сталелитейной промышленности Индии подписали меморандум об увеличении поставок коксующегося угля до 40 миллионов тонн в год, отмечает Даниил Каримов, управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research»:

– Очевидно, этот меморандум является инструментом диверсификации поставок — Индия планирует в среднесрочной перспективе существенно нарастить объемы производства стали. В частности, к 2024-2025 гг. она рассчитывает достичь уровня производства в 180-190 млн т стали, а к 2030 г. годовой выпуск должен увеличиться до 300 млн т. При этом существенное развитие может получить производство стали из чугуна, что и приведет к значительному росту потребления коксующегося угля. Поэтому планы в рамках данного меморандума должны в первую очередь быть направлены на удовлетворение дополнительных потребностей Индии в сырье.

Помимо этого, увеличение поставок из России может способствовать диверсификации источников импорта. Угольная отрасль в Австралии также сталкивается с давлением экологической повестки, что в долгосрочной перспективе может привести к ограничению экспорта в другие страны.

Заявленный объем для России весьма существенен, учитывая производство коксующегося угля в России на уровне 100 млн т в год (в 2019 г. 101,5 млн т, в 2020 г. — 92,3 млн т, по итогам 1 пол. 2021 г. — 49,5 млн т). При этом морской экспорт металлургического угля (включая PCI) составил в 2020 г. 33,3 млн т, а в 2019 г. — 36,7 млн т. Индия находится примерно на равноудаленном расстоянии для поставок угля из портов Дальнего Востока и Юго-запада России (Азово-Черноморские). Поэтому логистические издержки, связанные с транспортировкой по морю, для обоих направлений будут примерно сопоставимы. С другой стороны, необходимо понимать, откуда будет поступать данный объем, потому что транспортировка коксующегося угля с Эльгинского месторождения и других месторождений Восточной Сибири может осуществляться в основном только через порты Дальнего Востока. А именно эти месторождения являются основным источником роста предложения коксующегося угля в России.

В отличие от энергетического, цена на коксующийся уголь, вероятно, будет оставаться на достаточно высоких уровнях в следующем десятилетии. Поэтому достижение указанных в меморандуме уровней экспорта может обеспечить Россию дополнительной экспортной выручкой на уровне $6-7 млрд в год.