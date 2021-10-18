Правовое заключение по объекту недвижимости можно всегда получить в Примсоцбанке

При покупке недвижимости каждый может обратиться в Примсоцбанк для подготовки правового заключения.

Документ содержит в себе информацию об объекте недвижимости, правовых рисках, которые необходимо учесть при его приобретении и способах их минимизации.

Заключение готовится в течение 5-ти рабочих дней.

Услуга доступна для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Объект будет проверен на сведения:

- об обременениях

- об ограничениях

- об арестах

- о запретах

- о наличии особых отметок

- о наличии заявлений о правопритязаниях

- о сносе дома

- о признании дома аварийным

- о государственной регистрации без согласия третьего лица, органа

- об изъятии объекта для государственных и муниципальных нужд

- о принадлежности объекта к культурному наследию

- и прочее.

Правообладатели будут проверены на сведения:

- о банкротстве

- о судебных разбирательствах

- об исполнительном производстве

- о паспорте, находящемся в базе среди недействительных

- и прочее.

Документ так же содержит информацию о выявленных рисковых событиях, факторах и обстоятельствах, и рекомендации специалистов.

Специалисты банка для подготовки заключения запросят:

По объекту недвижимости:

- выписка из ЕГРН

- договор купли-продажи объекта недвижимости

- если объектом является здание, то потребуются документы о праве собственности на земельный участок под землей/согласие собственника земли на передачу права аренды в залог.

Документы продавца объекта недвижимости:

Для юридических лиц: копии Устава и изменений к нему, согласие на совершение крупной сделки

Для физических лиц: паспорт (лицевая страница и семейное положение), согласие супруга на продажу недвижимого имущества.

Для получения услуги необходимо обратиться к специалистам Примсоцбанка.