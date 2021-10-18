Правовое заключение по объекту недвижимости можно всегда получить в Примсоцбанке

При покупке недвижимости каждый может обратиться в Примсоцбанк для подготовки правового заключения.
Документ содержит в себе информацию об объекте недвижимости, правовых рисках, которые необходимо учесть при его приобретении и способах их минимизации.
Заключение готовится в течение 5-ти рабочих дней.
Услуга доступна для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Объект будет проверен на сведения:
- об обременениях
- об ограничениях
- об арестах
- о запретах
- о наличии особых отметок
- о наличии заявлений о правопритязаниях
- о сносе дома
- о признании дома аварийным
- о государственной регистрации без согласия третьего лица, органа
- об изъятии объекта для государственных и муниципальных нужд
- о принадлежности объекта к культурному наследию
- и прочее.
Правообладатели будут проверены на сведения:
- о банкротстве
- о судебных разбирательствах
- об исполнительном производстве
- о паспорте, находящемся в базе среди недействительных
- и прочее.
Документ так же содержит информацию о выявленных рисковых событиях, факторах и обстоятельствах, и рекомендации специалистов.
Специалисты банка для подготовки заключения запросят:
По объекту недвижимости:
- выписка из ЕГРН
- договор купли-продажи объекта недвижимости
- если объектом является здание, то потребуются документы о праве собственности на земельный участок под землей/согласие собственника земли на передачу права аренды в залог.
Документы продавца объекта недвижимости:
Для юридических лиц: копии Устава и изменений к нему, согласие на совершение крупной сделки
Для физических лиц: паспорт (лицевая страница и семейное положение), согласие супруга на продажу недвижимого имущества.
Для получения услуги необходимо обратиться к специалистам Примсоцбанка.