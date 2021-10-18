РСХБ Факторинг подвёл итоги двух лет работы

По итогам двух лет работы РСХБ Факторинга портфель компании превысил 30 млрд рублей.

Стартовав в сентябре 2019 года, РСХБ Факторинг по итогам 2020 года с совокупным объемом портфеля 18,4 млрд. рублей. уверенно вошел в ТОП-10 факторинговых компаний России. За второй год своей плодотворной работы компании удалось увеличить объем портфеля более, чем на 60%, и достичь показателя в 30,058 млрд. рублей, а также удержать позицию в десятке лидеров индустрии и войти в ТОП-7 факторинговых компаний России по объему доходов на 01 июля 2021 года. Достижение столь высоких показателей стало возможным благодаря тесному взаимодействию с Россельхозбанком и эффективной стратегии развития в части расширения продуктовой линейки, каналов продаж и финансирования не только предприятий профильного направления деятельности группы Россельхозбанк, но и предприятий, обеспечивающих бесперебойную работу АПК, сельскохозяйственных производителей и торговых компаний. Таким образом, сегодня РСХБ Факторинг также реализует сотрудничество с компаниями энергетической, металлургической, машиностроительной отраслей.

«По итогам двух лет нашей работы я с гордостью могу назвать наш старт самым динамичным на рынке факторинга. Высокий темп – большая ответственность, и мы к ней готовы. В будущем мы планируем продолжить наращивание нашего мультиотраслевого портфеля, а также развивать каналы продаж, чтобы обеспечить доступность наших продуктов во всех регионах России» - сообщил Михаил Яценко, генеральный директор РСХБ Факторинг.

Справочно

ООО «РСХБ Факторинг» создано в сентябре 2019 года и входит в Группу компаний Россельхозбанка - лидера национальной банковской системы и одного из крупнейших государственных банков Российской Федерации. Уставный капитал компании – 100 млн рублей. По итогам 2020 года компания вошла в ТОП-10 российских факторов с портфелем в 18,4 млрд. рублей. В по итогам III квартала 2021 года компания увеличила этот показатель более, чем на 60%, реализуя долгосрочную стратегию выхода в число лидеров рынка.