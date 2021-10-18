Силуанов: Мы не планируем менять НДФЛ в ближайшие три года

В ближайшие три года российские власти не планируют вносить какие-либо изменения в НДФЛ, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Прогрессивную шкалу налогообложения министр не рассматривает.

– Крупные миллиардеры найдут способ, как уйти от налогообложения, в первую очередь пострадает средний класс… Бизнес выбирает юрисдикции, и зачастую это близкие к нам юрисдикции – есть у нас Казахстан, Белоруссия, – которые предполагают совсем иной уровень налогообложения, в том числе в оплате труда. Поэтому к этим вопросам с экономической точки зрения надо подходить крайне аккуратно,– подчеркнул он.