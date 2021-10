Новости Freedom Holding Corp. за два года на Nasdaq вырос на 339% Два года назад на американской бирже Nasdaq стартовали торги акциями международного финансового холдинга Freedom Holding Corp. Компания провела IPO 15 октября 2019 года, разместив бумаги под тикером FRHC по цене $14,42. С тех пор акции выросли в цене на 339%. По итогам торгов 15 октября 2021 года бумага стоила $63,3. Как изменилась компания за два года? Первый брокер из России и СНГ с листингом на Nasdaq с этого времени увеличил свою капитализацию до $3,76 млрд. Благодаря размещению на одной из ведущих бирж мира акции холдинга стали доступны широкому кругу инвесторов. Специализирующаяся на проведении экономических исследований организация Sidoti & Company установила целевую цену по акциям FRHC на уровне $76.

За время листинга в США число клиентов Freedom Holding Corp. выросло более чем вдвое, достигнув 330 тыс. В России на конец сентября клиентская база состояла из 129 тыс. Благодаря ее активному расширению компания существенно улучшает финансовые результаты каждый отчетный квартал. По итогам 2021 фискального года выручка холдинга выросла на 189%, до $353 млн. В первом квартале 2022 финансового года этот показатель увеличился на 120%, достигнув $124 млн. Компания была включена в индексы рейтингового агентства MSCI — MSCI U.S. Small Cap 1750 и MSCI U.S. Investable Market 2500. Агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги ИК «Фридом Финанс» и АО «Фридом Финанс» с B- до B со стабильным прогнозом. Тимур Турлов, CEO Freedom Holding Corp., комментируя это решение S&P, отметил, что позитивное рейтинговое действие от столь консервативного международного агентства свидетельствует об устойчивом развитии холдинга. Агентство «Эксперт РА» в июне текущего года повысило рейтинг кредитоспособности ИК «Фридом Финанс» до ruВВВ со стабильным прогнозом. Значимым для компании событием последнего времени стало получение европейской «дочкой» холдинга Freedom Finance Europe прямого членства в ведущем международном центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Этот статус позволит организации расширить спектр операционных, расчетных и депозитарных услуг для клиентов компании на рынках континентальной Европы, Великобритании и США. Клиенты российской части Freedom Holding Corp., ИК «Фридом Финанс», получат прямой доступ к расчетам в Euroclear по еврооблигациям и акциям европейских эмитентов. Холдинг стабильно и непрерывно развивается и расширяет сферу деятельности. В декабре 2020-го Freedom Holding Corp. получил от Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA) одобрение заявки на право постоянного членства и приобрел брокерско-дилерскую компанию Prime Executions Inc., зарегистрированную Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Prime — член Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), NASDAQ, FINRA и SIPC. Российское подразделение холдинга ИК «Фридом Финанс» в 2020 году завершило процедуру присоединения одного из старейших брокеров в России АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». В августе того же года компания купила АО «Банк Kassa Nova» — дочернюю структуру казахстанского Forte Bank. На сегодняшний день офисы Freedom Holding Corp. работают в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Украине, Германии, Азербайджане, США и на Кипре. Акции холдинга торгуются на Nasdaq, на СПБ Бирже и на Казахстанской фондовой бирже. pn

