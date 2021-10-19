Количество сделок со «вторичкой» уменьшилось в Иркутске на 31%

В сентябре 2021 года Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало в областном центре 1 343 права на жилые помещения по договорам купли-продажи.

Это на 31% меньше, чем годом ранее, когда в Иркутске было оформлено 1 946 таких прав. По отношению к августу 2021 года (1 622) число зарегистрированных прав на «вторичку» упало на 17%.

Всего с января по сентябрь 2021 года в столице Восточной Сибири по договорам купли-продажи зарегистрировано 13 389 прав на жилые помещения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (13 047 прав) рост спроса на вторичное жилье составил 3%.

С начала года в Иркутской области зарегистрировано 55 423 права на «вторичку», что на 24% превышает показатель за аналогичный период прошлого года (44 575 прав). Максимальное число сделок на вторичном рынке жилья региона в этом году зафиксировано в апреле (8 375 прав), минимальное – в январе (1 053 права).