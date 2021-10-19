Медицинское оборудования устанавливают в новой детской поликлинике медсанчасти ИАПО

Строительство нового медицинского комплекса во втором Иркутске началось в 2019 году, рассказали SIA.RU в администрации области.

Объект включает детскую поликлинику на 400 посещений и женскую консультацию на 200 посещений. Общая стоимость строительства – 1,55 млрд рублей. Средства направлены из областного бюджета.

Сейчас в первом блоке завершаются отделочные работы, во втором и третьем блоках устанавливают медицинское оборудование. Уже смонтированы компьютерный томограф, ядерно-магнитный томограф, рентген аппараты, ведется монтаж оборудования в стоматологическом отделении.

«Мы находимся на завершающем этапе. Все строительные работы будут завершены в конце ноября этого года. А в феврале 2022 года поликлиника уже должна начать принимать пациентов. По моему поручению дополнительно выделено 50 млн рублей на благоустройство территории. На сегодняшний день все контракты отыграны. В ближайшее время работы будут выполнены. Пока остается открытым вопрос с организацией парковки. Мэрия города пока не дала свои предложения, поручил в кратчайшие сроки решить вопрос», – подчеркнул Игорь Кобзев.