ФБР обыскали дома, предположительно принадлежащие Олегу Дерипаске или его родственникам

Представитель бизнесмена заявила, что активность ФБР может быть связана с санкциями, передает ТАСС.

Первой об обыске в доме Вашингтоне, предположительно принадлежащем бизнесмену Олегу Дерипаске, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на представителя ФБР. Он не уточнил, что стало причиной действий ведомства.

На территории огороженного двухэтажного особняка по адресу дом 2501, 30-я улица, Северо-Запад, дежурили люди в форменных куртках ФБР, доступ посторонних лиц на территорию был ограничен, периметр дома огорожен желтой полицейской лентой. В дом заносили коробки для сбора улик. С территории особняка сотрудники ФБР также эвакуировали черный автомобиль с местными номерами.

Согласно базе данных властей столичного округа Колумбия, дом стоимостью $15 млн, в котором проводит обыск ФБР, с 2006 года принадлежит компании Hestia International. Несколько лет назад газета The Washington Post сообщала, что эта фирма была зарегистрирована в штате Делавэр в год покупки особняка, а саму недвижимость издание при этом связывало с Дерипаской. По утверждению американских СМИ, российский бизнесмен является фактическим владельцем дома.