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Иркутский аэропорт приостановил перелеты из-за тумана

Рейсы из Москвы отправили в Улан-Удэ и Братск, сообщают Вести Иркутск.

К 11:30 туман рассеется и гавань примет самолеты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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