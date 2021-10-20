Рейсы из Москвы отправили в Улан-Удэ и Братск, сообщают Вести Иркутск.
К 11:30 туман рассеется и гавань примет самолеты.
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Новости
Иркутский аэропорт приостановил перелеты из-за тумана
Рейсы из Москвы отправили в Улан-Удэ и Братск, сообщают Вести Иркутск.
К 11:30 туман рассеется и гавань примет самолеты.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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