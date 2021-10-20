В сервис «Земля для стройки» вошли 120 гектаров земли из Приангарья

Из общего количества размещенных участков 20 предназначены для строительства многоквартирных домов, 19 – для индивидуального жилищного строительства, рассказали SIA.RU в Росреестре.

Участки расположены в Иркутске, Ангарском городском округе, Братске, Саянске, Зиме, Свирске, Тулуне, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском и прилегающим к ним районам.

Однако работа по выявлению участков в регионе продолжается. Так в сентябре в онлайн-сервисе «Земля для стройки» на Публичной кадастровой карте появилось еще 7 участков Приагарья.