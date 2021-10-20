Более 500 несуществующих объектов недвижимости сняли с учета в Иркутской области

Раньше для того, что провести процедуру, владелец объекта вынужден был оплачивать услуги кадастрового инженера и обращаться в МФЦ, рассказали SIA.RU в Росреестре.

«Органы местного самоуправления Иркутской области проводят работу по выявлению правообладателей ранее учтенной недвижимости. Если в процессе данной работы будет установлено, что объект недвижимости прекратил существование, то он может быть снят с кадастрового учёта по обращению органа власти, – поясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Оксана Арсентьева. – Данная новация освободит от финансовой нагрузки граждан, поможет актуализировать информацию в реестре недвижимости и исключить начисления налогов на несуществующие объекты».

Правообладатель ранее учтенного объекта по желанию может сам обратиться в МФЦ с заявлением о государственной регистрации ранее возникшего права, приложив к данному заявлению правоустанавливающий документ на объект. Оформление недвижимости, права на которую возникли до 1998 года, проводится бесплатно.