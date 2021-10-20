ЦБ выпустил памятную монету «Маша и Медведь»

Банк России 19 октября 2021 года выпустил в обращение памятные монеты «Маша и Медведь». Номинал монеты из серебра – 3 рубля, из недрагоценных металлов – 25 рублей (в том числе с цветным покрытием), сообщили в пресс-службе ЦБ.

На монете изображены персонажи известного российского мультсериала — девочка Маша и ее друг, бывший цирковой артист Медведь. Показ анимационного сериала начался еще в 2009 году, и за несколько лет он стал популярен не только в нашей стране, но и в Европе, США, Китае, Канаде, странах Латинской Америки.