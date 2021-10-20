19 октября в Telegram-канале АТБ прошел видеочат «Вкладные и инвестиционные продукты»

С помощью экспертов Василины Винниченко, директора департамента развития вкладных и комиссионных продуктов АТБ, и Антона Чернявского, вице-президента по работе с партнерами, члена правления ООО «СК «Ренессанс Жизнь», участники узнали о формах размещения денежных средств, а также получили рекомендации, какой вид вложений лучше выбрать в конкретных ситуациях. Вебинар прошел в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su.

Спикеры подробно рассказали о преимуществах и недостатках вкладов, накопительных счетов и инвестиций, о потенциальной доходности каждого инструмента и ответили на вопросы слушателей.

Вебинары в форматах аудио- и видеочатов в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка проходят на регулярной основе. В современном и удобном формате каждый желающий может узнать экспертное мнение опытных банкиров по различным темам, интересным для широкой аудитории.

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