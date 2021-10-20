36% иркутян купили смартфон в кредит

Спрос смещается в премиальный сегмент.

Самый популярный гаджет, оформленный в рассрочку – iPhone 11 128 ГБ. Средний чек смартфона равен 23,7 тыс. рублей, что на 7 тыс. дороже, чем год назад. Средняя сумма кредита – 38,4 тыс. рублей, что на 11,6 тыс. рублей выше, чем в прошлом году.

«Как зафиксировала BigData МТС, исходящий трафик в Tik Tok, Instagram и YouTube за первые девять месяцев 2021 года в целом по стране вырос на 60%. По себе знаю, для контента нужна хорошая камера и большая память у смартфона. Возможно, поэтому лучше оформить кредит, но купить качественный и надежный смартфон», – пишет директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.