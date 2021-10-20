Компания En+ Group и хоккейный клуб «Байкал-Энергия» подвели итоги творческого конкурса по оформлению кортов

Участники конкурса разрабатывали эскизы оформления раздевалок выбранных спортивных объектов по общей тематике – «Юность. Энергия. Спорт». Конкурсной комиссией было отобрано пять эскизов, которые в течение месяца воплощались художниками в жизнь, рассказали SIA.RU в компании.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей прошло в торжественной обстановке на территории спортивного корта в мкр. Университетский. На награждении присутствовали представители компании En+ Group и проекта «Голос улиц», а также хоккеисты основной команды «Байкал-Энергия» во главе с тренерским штабом. Перед официальной частью художники представили свои проекты и поделились впечатлениями от работы. Победители конкурса были награждены дипломами, а также получили подарочные сертификаты номиналом 150 000 рублей. Свой вклад в оформление раздевалок внесли и хоккеисты «Байкал-Энергии», закончив роспись на подшефном корте в Университетском.

Компания En+ Group регулярно проводит мероприятия на подшефных кортах «Байкал-Энергии». На шести спортивных площадках под руководством опытных тренеров сейчас занимаются более 150 детей на бесплатной основе. Традиция развития детского спорта была заложена еще основателем компании Олегом Дерипаской. Воспитанники групп, тренирующиеся на подшефных кортах, получают возможности для дальнейшего роста в большом спорте.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

– Более 15 лет компания En+ Group отвечает за развитие главной команды Иркутской области по хоккею с мячом. При этом одной из важных задач мы ставим воспитание и подготовку юных спортсменов. Приятно, что творческие люди присоединились к нашему проекту и помогли сделать раздевалки для юных спортсменов яркими и современными.

Маргарита Цыганова, министр по молодежной политике Иркутской области:

– Поддержка спортивной и творческой молодежи Иркутской области очень важна. Сегодня мы видим отличный результат совместной работы: яркие, мотивирующие рисунки на спортивных площадках Иркутска. Уверена, что с компанией En+ Group мы реализуем еще множество совместных проектов по работе с подрастающим поколением!