Ассоциация «Русский лес» прокомментировала экстраординарный рост цен на пиломатериалы

О причинах роста рассказал первый вице-президент ассоциации Павел Карнаух.

«Действительно, в 2021 году произошел экстраординарный рост цен на многие товары и услуги. И подобная ситуация отмечалась не только в России – это общемировой тренд. Такой рост связан с постпандемийным восстановлением экономики, изменением структуры спроса и потребления со стороны конечных потребителей, а также с разрывом цепочек поставок и дисбалансом спроса и предложения», – говорит эксперт.

Всплеск потребления вызвал дефицит многих строительных материалов, в том числе продукции из древесины, что в свою очередь привело к росту цен на рынке. Однако, на наш взгляд, мнение о том, что в данной ситуации производители древесной продукции оказались в исключительно выигрышном положении, не является однозначным. Нужно учитывать, что у производителей пиломатериалов, древесных плит и прочей продукции ЛПК существенно выросли операционные затраты на производство готовой продукции, в том числе расходы на лесосырье, комплектующие, транспорт, логистику.

Кроме того, поскольку рынки лесной продукции подвержены влиянию сырьевого суперцикла, начавшегося в начале текущего года, очевидно, что рост цен не мог продолжаться бесконечно. С восстановлением цепочек поставок и баланса спроса и предложения мы видим, что цены на сырьевые товары и строительные материалы начали балансировать и даже снижаться по большинству видов продукции.