Новый штамм коронавируса AY.4.2 обнаружен в Израиле

Первый случай заражения новым подвидом штамма коронавируса "дельта" AY.4.2, появившимся в середине лета в нескольких европейских странах, выявлен в Израиле. Об этом сообщает в среду израильский телеканал I24. Вирус был обнаружен при проверке в аэропорту Бен-Гурион у 11-летнего ребенка, прилетевшего из Молдавии.

Разновидность AY.4.2 была выявлена в Великобритании в июле. Пока этому штамму присвоен статус "под наблюдением", но в перспективе он может поменяться на "изучаемый вариант" или "вызывающий беспокойство вариант" при условии, что число заражений продолжит быстро увеличиваться. Директор Института генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу допускает, что AY.4.2 может распространяться на 10-15% быстрее, чем "дельта", однако для подтверждения данной гипотезы необходимо располагать большим объемом информации.