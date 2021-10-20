45% работодателей могут уволить сотрудника за аморальный поступок

Работа.ру и СберСтрахование провели исследование (есть у SIA.RU) и выяснили, по каким причинам работодатели чаще всего принимают решения об увольнении сотрудников.

80% опрошенных представителей бизнеса отметили, что в этом году увольняли сотрудников.

69% респондентов указали, что в этом году чаще увольняли сотрудников по их собственному желанию. При этом, 42% опрошенных заявили, что увольнения происходили из-за того, что сотрудники плохо справлялись с рабочими обязанностями.

15% представителей бизнеса рассказали, что увольняли работников из-за прогулов, 7% – по причине сокращения штата, а 3% – из-за опозданий.

Подтолкнуть начальство к увольнению часто может аморальный поступок со стороны сотрудника – это отметили 45% респондентов. Еще одной популярной причиной могут стать плохие отношения работника с коллективом – этим поделились 36% опрошенных.

32% участников исследования отметили, что начальство может задуматься об увольнении сотрудника из-за того, что он часто отпрашивается, болеет или опаздывает. Еще 29% представителей бизнеса указали на то, что причиной подумать об увольнении может стать и то, что работник часто отвлекается, а 27% респондентов отметили также недоступность сотрудника в рабочее время.

Натолкнуть на мысли об увольнении работодателей также может отказ сотрудника брать сверхурочную работу – это отметили 6% опрошенных. Еще 5% респондентов указали на недоступность работника в нерабочее время.

В варианте «Другое» 16% опрошенных представителей бизнеса указывали личную неприязнь и то, что сотрудник не справляется с обязанностями.

75% опрошенных представителей российских компаний отметили, что в их компании руководители всегда пытаются найти компромисс с сотрудником до принятия решения об увольнении. Еще 18% респондентов отметили, что такие ситуации решаются по-разному. 7% участников исследования указали, что их руководство обычно сразу принимает решения об увольнении неугодных сотрудников.

Чаще всего увольняемого сотрудника просят написать заявление об уходе по собственному желанию – на это указали 50% респондентов. 46% опрошенных рассказали, что заменяют увольнение по инициативе работодателя увольнением по соглашению сторон. Только 5% участников исследования отметили, что увольнения у них оформляется по статьям ТК РФ.

42% опрошенных представителей компаний указали, что чаще всего увольнению по инициативе работодателя подвержен линейный персонал. Четверть респондентов указали, что их руководство чаще увольняет специалистов, а 12% – менеджеров.

7% участников исследования заявили, что в их компаниях по инициативе работодателя увольняют руководителей, а 3% отметили директоров.

В варианте «Другое» 11% опрошенных представителей бизнеса указывали, что в их компаниях редко происходят увольнения по инициативе работодателя, поэтому выделить тренды сложно.