Академию по подготовке IT-специалистов создали в Иркутске

Пилотный курс Baikal Digital Academy завершился успешно – первые выпускники представили свои дипломные работы, в связи с этим власти города объявили о создании в Иркутске академии для подготовки IT-специалистов.

«Первый курс был посвящен изучению языка программирования PHP. В данный момент это один из самых распространенных языков в мире – более 70% всех сайтов в интернете написаны на PHP. Курс стартовал 1 июля и продлился 3 месяца. Обучение было полностью бесплатным, но для участия нужно было пройти вступительные испытания. Занятия проходили на базе института математики и информационных технологий Иркутского государственного университета. Преподавателями академии стали специалисты IT-компаний», – говорится в сообщении.

По словам организатора Baikal Digital Academy Антона Паймышева, в будущем планируется создать курсы и по другим дисциплинам: UX/UI-дизайн, управление проектами, подготовка devops-инженеров. Обучение здесь смогут проходить студенты профильных направлений вузов, школьники старших классов, действующие специалисты.