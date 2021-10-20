Потолок обвалился в многоэтажном доме в Иркутске

Потолок обвалился в трехэтажном доме на улице Чайковского в Иркутске, никто не пострадал, сообщают «Вести».

«В спальне хозяйка квартиры смотрела телевизор, как вдруг в метре от нее обвалился потолок», – сообщает издание. После случившегося дом проверила комиссия, которая выяснила, что обвал произошел из-за того, что одна из балок прогнила. При этом остальные балки в порядке.

Известно, что 10 лет назад в этом доме уже происходил обвал потолка в соседней квартире. Зданию 60 лет, в 2022 году здесь планировалось провести капремонт. Восстанавливать потолок будет управляющая компания.