В Иркутске возобновили дезинфекцию остановок общественного транспорта

С ростом заболеваемости COVID-19 в Иркутске возобновили обработку остановок общественного транспорта. Для дезинфекции используют специальный раствор, который безопасен для людей и животных, подчеркнули в пресс-службы мэрии.

– В Иркутске насчитывается более 150 остановок транспорта, через которые проходит наиболее интенсивный пассажиропоток. Остановочные павильоны, расположенные в этих точках, обрабатываем в первую очередь. До понижения среднесуточных температур будут дезинфицированы все остановки на территории города – их более 600, – пояснила исполняющая обязанности начальника отдела организации пассажирских перевозок Екатерина Зарубина.

Кроме того, в ежедневном режиме проводится обработка салонов автобусов, троллейбусов и трамваев, их дезинфицируют перед выходом на линии и после возвращения в гараж.