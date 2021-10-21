Росбанк первым среди частных банков зарегистрировал изменения в электронной закладной

Росбанк с помощью платформы SmartDeal первым среди российских коммерческих банков успешно реализовал процедуру внесения корректировок в электронную ипотечную закладную.

Электронная закладная является более удобным инструментом как для банка, так и для клиента: возможность удаленного подписания всех необходимых документов электронно-цифровой подписью и передачи на регистрацию позволяет экономить самый драгоценный ресурс - время. Для кредитных организаций это возможность оперативно поддерживать актуальность данных и условий по кредиту, а также самостоятельно снимать обременение при исполнении клиентом своих обязательств.

Опыт использования электронных закладных показал, что для их более широкого распространения необходимо реализовать возможность внесения изменений в документ: в случае обнаружения ошибок, изменения залогодателя, залогодержателя, характеристик объекта недвижимости или иных условий кредитования. Теперь такая возможность доступна клиентам Росбанка.

«Понимая, что ипотека сейчас очень популярна, а цифровизация развивается быстрыми темпами, мы продолжаем активную работу по оптимизации клиентского пути, повышению удобства наших цифровых сервисов, расширению их возможностей. В прошлом году «Росбанк Дом» провел пилотные на рынке онлайн сделки, в том числе с выдачей ипотеки клиенту, который на момент заключения сделки находился за пределами России – в Сингапуре. И мы рады, что теперь наши клиенты одними из первых смогут воспользоваться новой удобной возможностью», - подчеркнул руководитель «Росбанк Дом» Денис Ковалев.

«Мы давно ждали появления технического стандарта и оперативно откликнулись на него. Для этого пришлось достроить функционал: в силу некоторых дополнительных опций создание сервиса для соглашения оказалось даже сложнее, чем сервиса для выпуска самой закладной, но мы сделали эти инструменты максимально удобными для пользователей-банков. Новую возможность могут оценить не только наши клиенты, но и банки, выпускавшие закладные без нашего участия, у которых теперь появляется потребность во внесении изменений», – рассказал основатель и генеральный директор SmartDeal Алексей Макаров.