Иркутянка за 3 месяца перевела мошенникам более 3 млн рублей

Региональная полиция сообщила, что жительница Иркутска перевела мошенникам, которые пообещали ей заработок на бирже, более 3 млн рублей – эту сумму по частям она отправляла в течение 3 месяцев.

По словам пострадавшей, с ней связался сотрудник брокерской компании, который предложил вложить деньги в акции различных фирм. «Доверчивая иркутянка зарегистрировалась на указанном злоумышленником сайте и через онлайн-платежи в период с августа по октябрь перевела более 3 млн рублей различными суммами на счета неизвестных», – отмечают правоохранители.

Обещанную прибыль женщина не получила, так как брокеры оказались ненастоящими, а телефонные номера, с которых ей поступали звонки – недоступными.

По факту случившегося проводится проверка.