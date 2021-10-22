Новые скрипки и виолончели получат музыкальные школы Иркутской области

35 инструментов обошлись региональному министерству культуры в 4,6 млн рублей, рассказали SIA.RU в администрации области.

Оснащение учреждений дополнительного образования страны музыкальными инструментами проходит в рамках поручения президента.

Скрипки и виолончели получат музыкальные и детские школы, которые победили в конкурсном отборе среди муниципальных образовательных организаций. Это учреждения Иркутска, Ангарска, Братска, Вихоревки, Железногорска-Илимского, Зимы, посёлков Качуг и Магистральный Казачинско-Ленского района.

В этом году это уже вторая поставка музыкальных инструментов в школы искусств региона. В апреле в 19 учреждений поступили ударные инструменты – ксилофоны, большие и малоые маршевые барабаны. Кроме того, в Усть-Ордынскую и Боханскую детские школы искусств были доставлены национальные инструменты – по две чанзы – Альт и по пять чанз – Прима.