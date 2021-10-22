Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19

Президент России Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай» заявил, что не поддерживает идею обязательной вакцинации от коронавируса, пишет ТАСС.

«В соответствии с действующим законом региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию в связи с ростом эпидемии по рекомендации главных санитарных врачей по отдельным категориям граждан. Это у нас и происходит. Но дело ведь не в обязательности. Я на самом деле не поддерживаю обязательность, и вот почему: потому что любое навязанное решение можно обойти, будут справки покупать», – сказал глава государства.

Путин также напомнил, что вакцинация от коронавируса не внесена в общенациональный календарь, поэтому она не является обязательной. Он добавил, что необходимо не навязывать вакцинацию, а убеждать людей, что прививка лучше болезни.

«Любые навязанные решения обходятся достаточно легко. Известная фраза, что над законами думают сотни и тысячи людей, а над тем, как их обойти, думают миллионы. И они, как правило, выигрывают. Поэтому, мне кажется, не навязывать нужно, а нужно убеждать, убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Есть только два варианта развития событий почти для каждого человека – или переболеть, или вакцинироваться. И между струйками дождя проскользнуть не удастся», – отметил президент.

Напомним, обязательная вакцинация не введена сейчас только в одном регионе России – это Ингушетия. В Иркутской области эта мера была введена 15 октября из-за неблагоприятной ковидной обстановки для некоторой категории граждан.