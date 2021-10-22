План вакцинации в Иркутской области выполнен на 39,7%

Министерство здравоохранения Иркутской области сообщило, что план вакцинации в регионе выполнен на 39,7%. Для выработки же комплексного иммунитета необходимо привить 80% населения Приангарья.

«Комплексный иммунитет против COVID-19. Он станет возможным, если в Иркутской области вакцинируются 80% населения. Это 1 437 923 человека. Сейчас в Приангарье первым компонентом привиты больше 670 тысяч человек. Вторым компонентом, то есть полностью, – 571 435 человек. Это 39,7% от плана вакцинации», – говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что в регионе имеется запас вакцины для населения.

Напомним, сейчас в Иркутской области вакцинация является обязательной для некоторых категорий граждан. Такие меры введены с 15 октября ввиду неблагоприятной ковидной обстановки.