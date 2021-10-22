Седьмая приаэродромная зона Иркутска препятствует вводу 97,8 тысячи квадратных метров жилья

Объекты сдают в конце года, правовой базы для ввода их в эксплуатацию мэрия не имеет, рассказали SIA.RU в городской администрации.

«Именно в седьмой подзоне сосредоточено значительное количество новостроек, в том числе и детсад в микрорайоне Лесной. Все стройки были запланированы гораздо раньше установления подзоны, но тем не менее важно их завершить и ввести в эксплуатацию, а также создать условия для последующего строительства», – подчеркнул президент Союза строителей Иркутской области Юрий Шкуропат.

«Администрация города направила обращения и предложения в органы власти всех уровней. Считаю, что совместно с губернатором области предпримем все меры по внесению изменений в федеральное законодательство. Иначе, не исключены и обращения в судебные органы», – отметил мэр Руслан Болотов.

Напомним, что в 2021 году после постановки на кадастровый учёт седьмой подзоны приаэродромной территории Международного аэропорта «Иркутск», в которой ввиду превышения шумового уровня запрещается размещать ряд объектов, в областном центре возникла проблема строительства детсадов, школ и жилых домов.