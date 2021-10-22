Держатели карт "Мир" от Примсоцбанка могут получить кэшбэк за покупки в Kari

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 7% кэшбэка за покупки в обувных магазинах Kari.

Для этого потребуется:



• зарегистрировать карту «Мир» от Примсоцбанка на сайте или в приложении «Привет, Мир!»;

• нажать на кнопку «Активировать» на сайте или в приложении «Привет, Мир!»;

• оплатить первую покупку на сумму чека 2 500 рублей в магазинах Kari зарегистрированной картой «Мир».



Кэшбэк 7% будет начислен на Вашу карту в течение 5-7 рабочих дней. Принять участие в акции можно с 8 октября по 8 ноября 2021 года.



Организатор акции — ООО «КАРИ»; ОГРН: 1117746491500; Юридический адрес: 107140, Россия, г. Москва, ул. Русаковская, д.13, +7 (495) 669-70-