На Иркутской ГЭС компании En+ Group смонтировали новый ротор гидроагрегата

Производитель алюминия и электроэнергии завершил очередной этап технического перевооружения гидроагрегата №1 Иркутской ГЭС – проведен монтаж нового ротора гидроагрегата. Обновление основного оборудования проводится в рамках комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия», запущенной в 2007 году по инициативе основателя компании Олега Дерипаски, рассказали SIA.RU в компании.

Новый ротор был доставлен на Иркутскую ГЭС в разобранном виде. Его окончательная сборка проводилась на монтажной площадке и в машинном зале ГЭС. Собранный ротор генератора весом в 477 тонн переместили в расточку статора генератора с помощью двух мощных кранов машинного зала грузоподъёмностью по 275 тонн каждый. При его изготовлении использованы современные, более прочные и эффективные виды стали. За счёт изменения конструкции и применения современных материалов увеличится надёжность и коэффициент полезного действия оборудования станции. Существенно вырастет и мощность всего гидроагрегата: c 82,8 МВт до 107,5 МВт. Смонтированный агрегат отвечает всем современным экологическим требованиям, а также требованиям к эксплуатационной надежности и безопасности гидроэнергетического оборудования ГЭС.

– Гидроэлектростанции – это ключевой элемент стабильности всей объединённой энергосистемы Сибири. Их модернизация важна не только для поддержания исправного технического состояния, но и для повышения эффективности работы. Реализация программы модернизации сибирских ГЭС En+ Group, в которую компания инвестирует собственные средства, в долгосрочной перспективе позволит обеспечить одни из лучших в отрасли показатели эффективности наших гидроэлектростанций. Этот проект имеет и экологическую составляющую, наглядно демонстрирующую важность внедрения современных технологий в производстве электроэнергии, – говорит Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group.